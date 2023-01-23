『希少レアなNARUTO / ナルトでレアなTシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 00時 20分に出品され03月27日 00時 20分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最近高騰の激しい00s初期のNARUTOのTシャツになります。

日本製cospaのため高いクオリティとなっている平成レトロなお品です。



NARUTO / ナルトでレアなTシャツ

COSPA 2004 初期 幼少期Tシャツ

カラー・オレンジ

素材・cotton (コットン)

サイズ・M



肩幅46cm

身幅50cm

袖丈21cm

着丈69cm

(素人採寸の為、多少の誤差ご了承ください)



⚠️状態・古着、薄ら汚れあり

写真を確認してから購入をお願いします。

他に気になる事、追加の写真が欲しい場合は気軽にコメントして下さい。

神経質な方はご購入を控えた方が宜しいかと思います。

素人目ですので、気付かない所もあるかもしれません、ご理解の上ご購入をお願い致します。

圧縮してネコポス発送になります。



珍しいTシャツかと思います。

※COSPA タグ

※袖裾ダブルステッチ



あまり市場に出てこない希少性の高い一枚で、人と被ることも少ないと思います。



お好きな方に是非。



sasuke uchiha

naruto

kakashi

sakura

itachi



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: コスパ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少レアなNARUTO

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ナルトでレアなTシャツ