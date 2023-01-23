『マルセロバーロン LAパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 20時 19分に出品され05月03日 20時 19分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マルセロバーロンLAパーカー

定価72000（税別）

都内セレクトショップにて購入後、3回着用しました。丁寧に着用してたので状態は良いですが中古品である事をご理解ください。

肩幅約48cm

身幅約58cm

着丈約70cm

素人採寸になりますので数cmの誤差はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マルセロブロン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ マルセロバーロン

LAパーカー