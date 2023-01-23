『AddictCloths Clubman jacket (sheep)【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 11時 28分に出品され03月22日 11時 28分に終了予定です。即決価格は65,000円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AddictCloths Clubman jacket (sheep) サイズ38



東京四ツ谷の本店で購入しました。 10かいくらいの着用なので良いコンディションです。



傷や汚れはありませんので是非。





- 色: 黒

- 素材: シープスキン

- デザイン: シングルライダース

- ファスナー: メタルファスナー

- バックデザイン: シンプルなデザイン

- ポケット: ジッパーポケット



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン)



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディクトクローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AddictCloths

Clubman

jacket

(sheep)