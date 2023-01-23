『NICEHCK HIMALAYA【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 21分に出品され03月31日 19時 21分に終了予定です。即決価格は18,615円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NICEHCK HIMALAYAの出品になります。

イヤホン本体に多少の擦れ跡がございますが、大きな傷や汚れはなく、良好な状態かと思います。

付属品は写真の通りで、本体にゴールドノズルと標準イヤーピースを装着済みです。

トラブル防止のため、中古品にご理解のある方でお願いいたします。

丁寧に梱包し、通常２４時間以内に発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし