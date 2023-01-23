『Jean Paul Gaultier Body bag【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 16時 31分に出品され03月10日 16時 31分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【detail】



ジャンポールゴルチェのボディバッグ。



アウターの上からだけでなくボトムスにも付けられる着こなしの幅が広がるギミック。



又、ベルトは他の物に変えてもお使い頂けます。



【size】



ショルダー全長110 (ベルト穴80〜101)

縦全長 12

横全長 21

マチ 4.5



【condition】



※ハイブランド品につきましては、査定をして頂いた上での出品を行っております。



※ご不明な点はお気軽にお聞きください。



グランジ

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パンク

2000年代 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンポールゴルチエ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Jean

Paul

Gaultier

Body

bag