『洗えシルック着物小紋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 52分に出品され03月23日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,697円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|カワイビジュツオリモノ
振袖帯セット
¥ 10400
十字絣に蝶々！正絹白紬着物
¥ 9620
美品 紬 焦げ茶色 ストライプ 花紋 身丈160.0cm お洒落 正絹
¥ 8424
【新品未使用】Dita ディータ 涼風の燦々しらべ 浴衣5点セット 白 緑 青
¥ 15400
訪問着＊袷着物 長尺 霞に花熨斗四季の花 灰みの青緑 背紋有 9HG18
¥ 10764
紬 小紋 縦縞 唐花模様 青 黄色 着物 071t
¥ 7410
訪問着 正絹 友禅染め 暈し染め 籬に秋草花文様 トールサイズ 167.5cm
¥ 7722
未使用品 和服帯 正絹 本場筑前博多織 紋八寸名古屋帯(証紙)早い者勝ち
¥ 7956
オンワード振袖 佐賀錦袋帯 帯揚げ 帯締め セット
¥ 12675
虹染✨本郷大田子✨小紋✨霞文✨珊瑚色〜一斤染色✨しつけ付き✨未使用品
¥ 3900000
専用帯319 ●高級 正絹 紬 型染 名古屋仕立て 名古屋帯 蝶々
¥ 10920
うさぎ 流水 唐花模様 縦縞 グレーカラー 小紋 着物 102a p
¥ 10374
正絹 色無地 袷 灰青色 一つ紋
¥ 9750
【トールサイズ】 正絹【極上逸品】手描き金彩友禅 手刺繍色留袖4点フルセット
¥ 12870
浴衣 有松鳴海絞り 蝶 花 流水 ブルー系 着物 054w d
¥ 23750
未使用に近い美品 モダン大胆な牡丹柄 綿100% 綿紅梅 小紋 浴衣 紺黒青紫
¥ 9749
KS71アンティーク着物まとめて10点セット全て正絹美品多数有りしつけ糸付き入り
¥ 7644
コート地 手描 葉っぱ模様 鉛丹色 正絹 反物
¥ 9360
落札価格8697円
704 入札履歴
終了
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