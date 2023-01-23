『洗えシルック着物小紋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 52分に出品され03月23日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,697円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仕付け糸付未使用着物小紋でございます、写真9枚目を参照、素人採寸で誤差があります自宅保管でございますので神経質な方はお考えいただければと存じます。お届けは簡易包装にての配送で皺が付く場合がありますので予めご理解いただきます、お気に召して頂けると幸いでございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カワイビジュツオリモノ

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