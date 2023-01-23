『olend bag【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 22時 54分に出品され04月06日 22時 54分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品の説明】

商品名 : Olend Ona Soft Bag - Coral

ブランド・メーカー：オレンド



【商品の状態】

使用状況 マザーズバックとして2回くらい使用しましたが現在別の物を使用していて使わない為、お譲りします。公式オンラインにて購入しました



【その他】

ファスナー側にちいさな傷がありました。10枚目の写真参照ください。開いてみない限り見えないです。

その他素人検品の為、見落としあればご了承ください。





送る際はゆうゆうメルカリ便またはらくらくメルカリ便で送ります

※沖縄や離島の方は購入前にご一報ください。



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ olend

bag