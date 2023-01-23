『【美品】編み込みバッグ ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 22分に出品され03月24日 21時 22分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 海外サイトにて購入しましたが、使用しないため出品いたします。



ショルダーストラップは取り外し可能です。

また中にしきりとジッパー付きのポケットがあるので収納にも困りません。



高さ:14cm

幅:32cm

奥行き:11cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



#BOTTEGAVENETA #アンディアーモ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】編み込みバッグ ブラウン