『【PSA10】ヴァイスシュヴァルツ GGO プレイヤー・キラーレン SP サイン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月01日 18時 39分に出品され05月01日 18時 39分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァイスシュヴァルツ 電撃文庫



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プレイヤー・キラー レン SPサイン



PSA鑑定へ提出しGem Mint10の評価をいただきました。



返却後、即スリーブに入れて防湿庫にて暗所保管しております。



PSA10鑑定済みではございますが、トラブルを避けるため、神経質な方のご購入はお控えください。

外側の鑑定ケースには初期傷等がある場合もございますので予めご了承ください。



気になる点がありましたら、お気軽にご連絡ください。



相場に応じて価格を変更させて頂く

場合がございます。何卒ご了承ください。



即購入OK 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 新品、未使用