『超美品 マイケルコース リュックサック バッグ KENT 30-24100208【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月18日 16時 16分に出品され05月18日 16時 16分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・送料無料 超美品 マイケルコース MICHAEL KORS リュックサック バックパック デイパック バッグ 鞄 KENT ケント 37U1LKSC50 黒 ブラック系 レディース

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【ランク】

S



ランク表

【S】未使用・数回使用程度の超美品

【A】ほとんど使用感のない状態の良い美品

【AB】使用感の少ない良品

【B】多少の使用感が見られる一般的な中古品

【BC】傷・汚れがあり使用感を感じるUSED品

【C】傷・汚れなどが多く見受けられる難有品

【D】ジャンク品

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【状態】

表面

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【●】-なし【 】

角部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

持ち手部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

金具部分

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

内側

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

ストラップ

大【 】- 中【 】- 小【 】- 極小【 】-なし【●】

その他・備考

【 】

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【表記サイズ】

-



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【実寸サイズ】

縦37cm

横27cm

マチ12cm

持ち手19cm

ストラップ83cm（最大）

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【素材】

ナイロン



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【詳細】

外ポケット×4

内ポケット×3



※付属品は基本的には写真に写っている物のみとなります。

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Favori管理番号・30-24100208-7000

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ご購入いただく前に一度プロフィールをご覧いただけましたらと思います。



当方、古物許可証の保有者になります。



こちらのお品は「香川県古物卸売市場」のブランドオークションにて購入したものになりますので安心して ご検討お願いいたします。



※鑑定士による真贋鑑定を受けたものになりますが、万が一 真贋が疑わしいものがありましたら返品受け付けますのでご連絡いただけましたらと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 超美品

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リュックサック

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KENT

30-24100208