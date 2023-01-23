『【新品未使用】MARNI MUSEO スモール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 24分に出品され03月24日 01時 24分に終了予定です。即決価格は32,129円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARNI 新品・未使用



MUSEOスモール (ブラウン✖ブラックレザー)



税込み ￥159500



タテ28cm✖ヨコ25cm✖マチ11cm





カラー···ブラウン、ブラック



素材···本革



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用】MARNI

MUSEO

スモール