『LOUIS VUITTON カプシーヌ BB ガレ パイソンハンドル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 31分に出品され03月16日 20時 31分に終了予定です。即決価格は198,000円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 松坂屋名古屋店にて購入致しました。

大切に保管しておりまして、

使用回数は3回ほどです。



付属品は布袋になります。



確実正規品ですので、

ご安心くださいませ。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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レディース

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