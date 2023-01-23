『アディダスオリジナルス スウェット上下セットアップ ワンダーベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 01時 05分に出品され03月30日 01時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ 商品名

アディダスオリジナルス スウェットシャツ スウェットパンツ セットアップ ベージュ





◆ カラー

ベージュ





◆ 仕様・状態

古着、ユーズド





◆ サイズ

トップス

表記 Mサイズ(日本サイズL)

着丈：63センチ

身幅：53センチ





ボトムス

表記 Mサイズ(日本サイズ)

ウエスト：70

ヒップ：96

パンツ丈：100.5

股下：74.5

股上：28

すそ周り：24



◆商品説明

アディダスオリジナルスのスウェットシャツとパンツの上下セットアップになります。

ベージュのカラーリングオシャレです！

人気モデルのセットアップなので探してる方も多いのでは！



折りたたんで梱包しますので畳みジワ等ご容赦ください





チェックを入れると販売中のものが分かりやすいです。





ジャージ

セットアップ

スポーツミックス

上下セット

adidas

ウーブン

アディカラー



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダスオリジナルス スウェット上下セットアップ ワンダーベージュ