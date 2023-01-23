『LONGCHAMP 現行型 希少カラー ロゾ クロコ型押し トートバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 06分に出品され03月12日 19時 06分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルで無駄がなく、色々な服にも季節問わずお使いいただけると思います。



ちょっと近くへ出掛けるのにも、ご旅行で歩き回る際にも、使い勝手の良いサイズと収納力です。







サイズ

幅 下部37

高さ26.5

マチ11



深いグリーン





本品は全て鑑定済みの商品です。

以降購入先クラウンジュエルの説明を記載させていただきます。

本品は販売元である(クラウンジュエル)のバイヤーが1点ずつ査定されております。

査定時に、真贋確認も行っており偽物の買取は行っておりません。



万が一にも偽物であった場合は、返品保証

致しますので、安心してお買い求め下さい。









※ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LONGCHAMP 現行型 希少カラー ロゾ クロコ型押し トートバッグ