『TENDERLOIN 100%ウール セーター L ウルフ wolf【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 51分に出品され03月27日 20時 51分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なウール】

100%ウール素材を使用しており、保温性に優れています。肌触りも良く、快適に着用できます。



【ユニークなデザイン】

葉のパターンが特徴的で、個性的なスタイルを演出します。カジュアルなシーンにもぴったりです。



【日本製】

日本で製造されており、品質管理が行き届いています。長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: TENDERLOIN

- サイズ: LARGE

- 素材: 100% WOOL

- 製造国: MADE IN JAPAN

- デザイン: 葉のパターン

- カラー: ブラウン系



ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···47cm

身幅···55cm

着丈···67cm



カラー···ブラウン



ネック···クルーネック



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TENDERLOIN

100%ウール

セーター

L

ウルフ

wolf