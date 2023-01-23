『美品✨ポーター リュック タンカー ブラック 黒 ナイロン 大容量 ポケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 08時 58分に出品され04月19日 08時 58分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️アイテム

PORTER ポーター タンカー

リュック

ブラック

ナイロン



◾️サイズ

タテ：約42cm

ヨコ：上 約40cm、下 約33cm

マチ：約12cm



※平らにした状態で計測。

多少の誤差はご了承ください。



◾️状態

数回使用したのみで目立った傷や汚れ等はありません。

金具に多少の擦れはありますが、使用上どうしても擦れてしまうためご理解ください。

状態は写真でご確認ください。



◾️カラー

ブラック



◾️素材

ナイロン



◾️購入・発送について

即購入可、24時間以内に発送します！

毎日発送手続きをしています。



梱包は丁寧に行いますが、なるべくコンパクトになるように発送するため、たたみじわはご了承ください。



喫煙者はおりませんが犬を飼っています。

中古品であることをご理解の上、ご購入をお願いします。





他にもポーター出品しています。

ご覧ください！

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#ポータータンカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品✨ポーター

リュック

タンカー

ブラック

黒

ナイロン

大容量

ポケット