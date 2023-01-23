『〖未使用品〗TORNADO MART デザインプリントシャツ 白シャツ Ｌ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 10時 58分に出品され05月08日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【匿名配送/送料無料】【新品未使用】

【微光沢】【サテンストレッチ】

【オリジナルプリント柄】





TORNADO MART/トルネードマート



ストレッチサテン

デザインプリントシャツ

Ｌサイズ

定価 ￥19,580(税込)

日本製 Made in Japan





サイズ：Ｌ

平置き実寸(約)

肩幅43.5cm身幅49cm着丈70.5cm

袖丈62.5cm

素人採寸



素材：ポリエステル100%



カラー：ベース ホワイト

プリント部分 ブルー、パープル、

ピンク、ブラック、

グラデーションカラー



レギュラーカラー





色違い予備購入分

オーバーサイズになり過ぎない程度

全体的に少し落ち感を出したかったので

二色ともＬサイズを購入

デザイン、品質ともに

とてもクオリティの高いシャツです

他にもシャツを所持しておりますので

下げタグなしですが

未使用の白を出品いたします





ドレス生地の様な艶のある

ストレッチサテン素材

独自のパターンニングによる

シルエットラインを日本縫製で再現

単調ではない色鮮やかなカラーリング

アシンメトリーで配置された

オリジナル柄

フラワー×デジタルノイズプリント



フレアパンツやワイドパンツ

テーパードイージーパンツなど好相性◎



基本アイロンプレスは必要ない為

洗いざらしのままサラッと着用可能

乾きも早くお手入れ簡単イージーケア◎





○Tシャツ+前開きのメイン羽織り

○ジャケットやレザーアウターなどとの

インナー使い



通年使える長袖デザインシャツです◎

未使用品はいまは手に入らないかと思いますのでオススメです(^^)





stein シュタイン

SHAREEF シャリーフ

YOKE ヨーク

JieDa ジエダ

Julius ユリウス

MAISON SPECIAL メゾンスペシャル

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

Lui’s ルイス

HARE ハレ

NO.ID ノーアイディー

STUDIOUS ストゥディオス

UNITED TOKYO ユナイテッドトーキョー





公式

トルネードマートオリジナルプリント

2輪の花に対し部分的にグリッチ加工

(デジタルノイズ)を施し退廃的な雰囲気をプラスさせています。緻密な描画を

インクジェット転写で表現しています

ベースの素材はストレッチサテンを裏面使いに使用。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: トルネードマート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 〖未使用品〗TORNADO

MART デザインプリントシャツ 白シャツ Ｌ