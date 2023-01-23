『Wacom Cintiq HD 13 液晶ペンタブレット 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 07時 14分に出品され03月09日 07時 14分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高精細な描画体験】

Wacom Cintiq HDは、プロフェッショナル向けの液晶ペンタブレットで、優れた描画精度を提供します。高解像度のディスプレイにより、細部まで鮮明に描写でき、アーティストやデザイナーに最適です。



【カスタマイズ可能なボタン】

4つのカスタマイズ可能なボタンを搭載しており、作業効率を向上させるためのショートカットを設定できます。これにより、クリエイティブな作業がスムーズに進みます。

- ブランド: Wacom

- モデル: Cintiq HD



写真の通り傷が2箇所あります

発送時は写真の外箱のまま発送する予定です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり