『青 クロスバイク スポーツサイクル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 12時 12分に出品され04月10日 12時 12分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スポーツサイクルの特長】

このクロスバイクは、軽快な走行性能を誇り、街中やサイクリングに最適です。特に、青色のフレームは目を引き、スタイリッシュなデザインが特徴です。



【快適な乗り心地】

スポーツサドルとグリップ付きのハンドルにより、長時間のライディングでも快適さを保ちます。特に、グリップはしっかりとした握り心地を提供し、安定した操作が可能です。



【安全性の向上】

ベルが装備されているため、周囲への注意喚起が容易です。安全に走行するための重要な要素です。



- 色: 青

- タイプ: クロスバイク

- ハンドル: グリップ付き

- サドル: スポーツサドル

- ベル: 装備あり



ご覧いただきありがとうございます。



タイヤサイズ···24インチ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 車・バイク・自転車

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スポーツサイクル