『【新品未使用】ポールスミス アーバントラベラー リュック ビジネス バックパック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 47分に出品され03月31日 00時 47分に終了予定です。即決価格は15,900円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品名

Paul Smith ポールスミス

ポールスミスアーバントラベラー リュック





○サイズ(約) 高さ40cm、横27cm、マチ6cm、持ち手高さ3cm

※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。





○カラー

ブラック





○仕様

本体収納 内側ポケットx１ 内側ファスナーポケットx1 内側メッシュポケットx2 背面ファスナーポケットx1 前面ファスナーポケットx1





○状態

新品未使用



◯その他

ポリエステルのジャカード素材を使用したリュックサックです。

見る角度によりさまざまな表情が楽しめる、立体感のある柄が目を惹きます。

さりげないシグネチャーストライプ使いや、ロゴ入りのレザーパッチでブランドらしさを演出。

複数のポケットを備えた実用性の高さも魅力です。

スクエア型の洗練されたデザインは、オンオフ問わず活躍します。



※チャック等に着いている白色の保護紙は

保管中に外れておりますが、透明の保護フィルムは

付いております。

紙タグは付いております。

ご了承くださいませ。



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#就活 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品未使用】ポールスミス

アーバントラベラー

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