『【美品】SONY MDR-M1ST スタジオモニター ヘッドホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 07時 32分に出品され04月29日 07時 32分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年にサウンドハウスにて新品購入した商品でございます。業務用ですので保証書はございません。ご質問等がございましたらコメントをお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー