『FRKM SCD 二色 スタンド光沢カラーショート丈ダウンジャケットopium【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 08時 58分に出品され03月11日 08時 58分に終了予定です。即決価格は12,650円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【重要】

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・購入される場合はご希望の色とサイズをコメントにてお願い致します、在庫の確認をさせて頂きます。

・付属品などは全てお付けいたします



本国の公式店舗で購入した新品未使用の確実正規品になります。



【カラー】

黒、緑



【サイズ】

胸囲 / 肩幅 / 着丈 / 袖丈 / 袖周り(1周)

S 134 / 50 / 59 / 68 / 19

M 140 / 51 / 61 / 69 / 20

L 146 / 52 / 63 / 70 / 21

XL 152 / 53 / 65 / 71 / 22



モデル着用サイズ

175cm/59kg 男性 【Mサイズ】



上品な光沢が魅力のシンプルなダウンジャケット。

ジップを上げれば首元をすっぽりと覆うスタンドカラーで防寒性も抜群。

ショート丈なので、ハイウエストのボトムスと合わせればスタイルアップも叶います。

personsoulやthugclubといったストリート寄りのブランドやnutemperorやfrkm、地底人オンラインやjaded londonのようなデニム好きfax copy expressなどのファッションお好きな方におすすめまた、モードストリートやノームコア、サイバーパンクだけでなく最近流行りのvintageのy2k、00sやお兄系など平成を感じるファッションや

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リメイク 2000

ノームコア グランジ

テックサイバー

オールド ギミック

レイブ 深水光太 ours

cyber punk

フェアリーグランジ

マクブリング

cyber サブカル

平成 ギャル男

お兄系 punk

パンクrock

ロック L.G.B

ルグランブルー

military ギミック

バイカー ヒッピー

Vintage ヴィンテージ

ビンテージ y2k

archive アーカイブ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: キココスタディノフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FRKM

SCD

二色

スタンド光沢カラーショート丈ダウンジャケットopium