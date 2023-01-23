『423 新品 ❤ ヴィコントアー 中綿ダウン コート フーディー ブルゾン L【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 04時 47分に出品され04月06日 04時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド：VICOMTE A.(ヴィコント アー)



●状態： 新品 未使用



●カテゴリー：中綿ジャケット



●色：カーキ



●表示サイズ：L



●実寸サイズ（単位cm）

※多少の誤差はご了承ください：

肩幅50 身幅 60 着丈 81 袖丈 65



●定価：69,300円



●CODE：423-lj



◆商品説明：エレガントであること。楽しくあること。

どちらも叶えるフレンチカジュアル〈ヴィコント アー〉。



VICOMTE A.(ヴィコント アー)とは、爵位(子爵)をあらわす仏語。

フランスの伝統をベースに 、大胆で鮮やかな色合いの

エレガンスカジュアルを提案 するラグジュアリーなブランドです。



リアルダウンを使わず、エコ素材を使用し

サステナブルに力を入れたアイテムとなっています。



シンプルなマウンテンパーカで、これからの

秋冬シーズンに活躍する中綿アウターです。

高品質な素材を使い、軽量かつ保温性も◎



裏地はフランス・ブランドならではの

洗練された高級感ある配色も差が付きます。



◆その他：



・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

微かなヨゴレ等が生じる場合がございます。

あらかじめご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヴィコントアー

カテゴリ ファッション

メンズ

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