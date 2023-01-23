『agete アガット パールロングk10ネックレス【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 01時 07分に出品され03月30日 01時 07分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



現行モデルでは、一粒・二粒のパールが数個 散りばめられています。

定価は33,000円で販売されています。



こちらは小粒の淡水パールが、何個か お花のようにまとめて散りばられていますので、存在感がございます。



数年前、伊勢丹にて購入しました。

数回着けましたが汚れなどは見当たりません。

自宅保管になります事をご了承の上、ご検討いただけましたら幸いです。



アガットの巾着袋にお入れして、発送させていただきます。



どうぞよろしくお願いいたします

材質···K10(10金) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アガット

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ agete

アガット

パールロングk10ネックレス