『GARMIN(ガーミン) Index S2 Smart Scale White【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 09時 02分に出品され03月23日 09時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年に購入したものの、2022年末にリコールがありメーカーに新品交換していただきました。利用頻度は低く目立った傷は確認出来ませんでした。

写真の下部は反射であり、汚れや傷ではありません。



・Index S2 本体

・クイックスタートマニュアル

・箱

・電池４本





箱はありません。

クイックスタートマニュアルは付属します。

操作マニュアルは公式サイトで確認、ダウンロードする仕様なので元々付属していません。



表示方式···デジタル



機能···PC・スマホ対応



機能···筋肉量 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>健康管理・計測計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ガーミン