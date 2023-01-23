『【新品未開封】CNBLUE 公式ペンライト&ヨンファ エンブレム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 51分に出品され03月28日 23時 51分に終了予定です。即決価格は9,744円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封】

★CNBLUE 公式ペンライト

★ジョン・ヨンファ エンブレム



CNBLUEの公式ペンライトと、ヨンファさんのカスタムエンブレムのセットになります！

公式ペンライトのブルーのパーツと、ヨンファさんのエンブレムは付け替えて使用できるので、CNBLUEのLIVEだけでなく、ヨンファさんのソロコンでも大活躍☆

メンバー3人それぞれのトレカ&ヨンファさんのトレカも同梱されています！



☆即購入歓迎☆



⚠韓国のFNCストアから購入した商品を、新品未開封での発送となります。

万が一初期不良などございましても、対応できかねますので、ご了承いただける方のご購入をお待ちしています。

(なお、自分用に一緒に購入した商品は問題なく使用できました。) 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用