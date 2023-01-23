『ABLECARRYエイブルキャリーThirteen Daybag【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 21時 23分に出品され03月21日 21時 23分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THIRTEEN DAYBAG Cordura Ripstop Black



エイブルキャリーの「Able Carry Thirteen デイバッグ ブラック」です。

別のバックパックを使うため出品します。

大切に使っていた為、目立った汚れなども特にございません。

付属品はございません。

※2024年版ではない点、ご留意ください。



綺麗な品ですが、個人が保管していたものと認識の上

お買い求めをお願いします。







以下、公式HP引用です



性別を問わず使いこなせるミニマルさと機能性を

兼ね備えたバックパック。容量は13Lとコンパクト

でありながら、豊富なポケットを備え収納力は抜群です。

忙しい通勤や休日のお出かけ、

ちょっとしたお散歩にもぴったり。



・品 番：73511

• サ イ ズ：約幅27×奥行17×高さ43cm

• 容 量：約13L

• 重 量：約650g

• 材 質：210Dコーデュラリップストップナイロン

• ノートPC対応サイズ：14インチ（幅32×奥行26×厚さ3cm対応） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ABLECARRYエイブルキャリーThirteen

Daybag