『カシミヤ ブラウンチェスターコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 21分に出品され03月22日 01時 21分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラウンチェスターコートになります。



カシミア混で丈も長く、カジュアルシーンはもちろんのこと、ビジネスシーンでも着用頂ける高級感のある商品です。

shun koyamaさんが着てそうな雰囲気なので、買いました！



若干の使用感はございますが、目立つものではなく、美品です。まだまだ活躍できる商品でございます。







◼︎商品名◼︎

チェスターコート



◼︎カラー◼︎

ブラウン



◼︎サイズ実寸◼︎

平置き

着丈 100cm

身幅 55cm

肩幅 50cm

袖丈 60cm

※あくまで素人採寸であることをご了承下さい



◼︎特徴◼︎

カシミア混

（※写真参照)



○状態○

目立った傷や汚れなし



#カシミア

#チェスターコート

#ダブル

#ロングコート

#ロング丈

#エトレ



カラー···ブラウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アパートメントスリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カシミヤ ブラウンチェスターコート