『新品タグ付 チャンピオン アノラックジャケット ビッグロゴ アウター C2129【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 19時 53分に出品され03月23日 19時 53分に終了予定です。即決価格は9,110円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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| 【状態】

| 新品タグ付きのため綺麗な状態です^ ^

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| 【サイズ】

| 採寸表画像を参照ください✨

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| 【素材】

| 素材タグをご確認ください✨

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| 【カラー】

| 画像参照ください✨

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| 【梱包】

| 防水梱包✨



定価:17,800円＋税



●お得情報●



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●注意事項●



※折り畳んで発送させて頂くので

折りジワが付く場合がございます。予めご了承ください。



※確認は人間が行っているため、

汚れ等の見落とし、採寸の若干の誤差はご容赦くださいませ。



※ 色は映りの具合などで多少の違いが

あるかもしれませんがご了承下さいませ



※ 中古品・自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします







531795



カラー···オレンジ



素材···その他素材 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付

チャンピオン

アノラックジャケット

ビッグロゴ

アウター

C2129