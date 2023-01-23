『seesee シーシー SNAP PULLOVER スウェット XX L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 48分に出品され03月29日 23時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 see see の スナップボタン スウェット です。



カラー···グレー



袖丈···長袖



サイズ XXL



3.4回しか着用していない美品です。

定価26400円



中古品になりますので、ご理解のほど宜しくお願い致します。トラブル防止のため、返品はご遠慮ください。



身幅···75cm

袖丈···60cm

着丈···76cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ seesee

シーシー SNAP

PULLOVER

スウェット XX

L