『【美品】フェローズ ベトジャン キルティング 龍 虎 Mサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 11時 21分に出品され04月29日 11時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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———◆商品詳細◆———



○商品名

PHERROWS SPORTWEAR

ベトジャン タイガー 龍 ベトナムマップ



1970年代ベトナム戦争期、駐留していた米軍兵士がお土産として持ち帰った通称"ベトジャン"をベースとした新型ジャケット。



表地はひょうたん型のキルティングステッチが入った高強度リップストップ生地、裏地には着脱のしやすさを考慮し、滑りやすいポリエステルタフタ生地を採用し、80gの中綿を入れました。



右胸や背中、両腕に入ったインパクトある刺繍はもちろん、高い保温性や軽い着心地にも注目です。



○ポイント

・キルティング

・後方ビッグ刺繍 ベトナム

・両腕 龍刺繍

・未使用に近い

・タイガー 虎 龍刺繍



○カラー:黒 ブラック 中は、エメラルドグリーン



○サイズ【平置き】(cm) 表記:F

肩幅···46cm

身幅···50cm

袖丈···58cm

着丈···64cm



※生産国やメーカーでサイズ感が異なります。実寸サイズを必ずご確認ください。



※素人採寸のため誤差はご了承ください。





○コンディション

・状態良好(^_^)

まだまだたくさんご着用いただけます。



※ 使用感は個人差があります。

気になる所は質問していただき、ご納得の上ご購入ください。

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当SHOPでは菅田将暉、在原みゆ紀、小松奈々、常田大希、あいみょんさんのような古着好きが好むヴィンテージ商品やレトロ古着を取り扱っております。最近では90s後期-00sのファッション、Y2Kにハマる古着も取扱い始めております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フェローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】フェローズ ベトジャン キルティング 龍 虎 Mサイズ