『韓国 ヨネックス 249BT001U バドミントン テニス 3段【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 06時 06分に出品され03月10日 06時 06分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 製品素材

表地：ポリウレタン100％

裏地：ポリエステル100％



サイズ72cm x 31cm x 26cm 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用