『CASIO Tough Solar 腕時計 未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 00分に出品され03月05日 04時 00分に終了予定です。即決価格は9,695円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高性能ソーラー】

CASIOのTough Solarは、太陽光で充電できるため、電池交換の手間が省けます。アウトドアや日常使いに最適です。



【耐水性】

10気圧の防水性能を備えており、日常生活での水濡れを気にせず使用できます。水泳やシャワー時も安心です。



【多機能】

イルミネーター機能により、暗い場所でも視認性が高く、デジタル表示で時間を簡単に確認できます。



- ブランド: CASIO

- モデル名: Tough Solar

- 防水性能: 10気圧

- 機能: イルミネーター、デジタル表示

- 状態: 未使用

- 付属品: 箱付き



ご覧いただきありがとうございます。



未使用で動作確認済みです。



あくまで自宅保管していたのでご理解出来る方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ CASIO

Tough

Solar

腕時計

未使用