『GWX-5600-1JF メンズ ブラック CASIO Gショック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 10時 14分に出品され03月18日 10時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/10/11購入の新品です。

セット内容:本体、ボックス、取扱説明書

日常生活用強化防水:20BAR

ケースサイズ : 48.9mm×42.8mm

タフソーラー(ソーラー充電システム)

マルチバンド6(電波受信機能)

設定したエリアの潮汐情報がわかるタイドグラフ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジーショック

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