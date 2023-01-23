『TMT YOURS パーカー グレー キムタク M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 19時 06分に出品され04月05日 19時 06分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他のパーカーを購入したのでお安く出品します。

言うまでもないキムタク着用の大人気パーカーです。



【サイズ】

-着丈約65

-身幅約48



- 色: グレー

- デザイン: フロントにTMT YOURSのプリント

- デザイン: バックに3のプリント

- 素材: 不明だがフード付きパーカー

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ティーエムティー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TMT

YOURS

パーカー

グレー キムタク M