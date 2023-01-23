『SanDisk SSD 1TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 12分に出品され03月17日 08時 12分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入から1年程、動画保存用にMacに接続し使いましたが、容量が大きい物に変えた為出品いたします。

フォーマット初期化済

本体のみ

薄くシールの痕が裏面にありますが、気にならない程度です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サンディスク