『SanDisk SSD 1TB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 12分に出品され03月17日 08時 12分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|サンディスク
SanDisk Extreme Portable SSD 1TB(ブラック)
¥ 10140
新品 未使用SanDisk 外付けSSD 4TB
¥ 25000
SanDisk SSD PLUS 2TB 2.5インチ SATA SSD
¥ 9360
BUFFALO Drive Station Pro 3.0TB
¥ 11000
BUFFALO スティックSSD 2.0TB
¥ 13000
新品未開封 2TB キングストン 外付け SSD USB3.2 Gen2x2
¥ 10925
新品未開封 Samsung (サムスン) 870 EVO 1TB
¥ 7722
LaCie ポータブルSSD 2TB STHZ2000800
¥ 30875
バッファロー SSD 外付け 2.0TB USB3.2 Gen2 ブラック
¥ 9263
【美品】LaCie 6TB d2 Professional 外付けHDD
¥ 10140
sandisk Extreme portable SSD 1TB 外付け
¥ 8667
SanDisk サンディスク SDSSDE30-1T00-J26 1TB 新品
¥ 9125
新品未開封TOSHIBA Canvio Basics 4TB 外付けHDD
¥ 7800
WD My Passport for Mac 外付けHDD 2TB
¥ 5599999
I.O DATA HDCZ-UTL2KC 2TB 外付けハードディスク
¥ 10124
NAS buffalo バッファロー Linkstation HDD1TB×2
¥ 9750
使用短時間初期化済！HighPoint RocketStor 6314A 4ベイ
¥ 12870
【NAS】Synology DiskStation DS423+【新品未開封】
¥ 35598
落札価格7722円
746 入札履歴
終了
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