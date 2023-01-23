『SHIPS シップス ラグジュアリー ニット カシミア Vネック2色セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 27分に出品され03月08日 18時 27分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIPS銀座店、SHIPS横浜店で購入



【多彩なカラーバリエーション】

紫と茶色の2色展開で、シーンに応じてコーディネートが楽しめます。



【高級感のある素材】

SHIPSのラグジュアリースタイルで、上質な素材感が魅力。肌触りが良く、着心地も抜群です。



【サイズ展開】

XLサイズで、ゆったりとしたシルエットが特徴。リラックスしたスタイルを求める方に最適です。



- 色: 紫

- 色: 茶色

- ブランド: SHIPS

- サイズ: XL



ご覧いただきありがとうございます。



ネック···Vネック



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シップス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SHIPS

シップス

ラグジュアリー

ニット

カシミア

Vネック2色セット