『SHIPS シップス ラグジュアリー ニット カシミア Vネック2色セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 27分に出品され03月08日 18時 27分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|シップス
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落札価格10374円
166 入札履歴
終了
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