『【日曜まで】via SANGACIO/ヴィアサンガチオ/にゅ〜ず/スニーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 19時 49分に出品され04月10日 19時 49分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sangacio

スニーカー27.5cm

via SANGACIO にゅ～ず

限定カラー

『ホワイト×オレンジ』



スニーカー型···ローカット

カラー···ホワイト

素材···本革

履き口···紐

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント



福袋当選して購入しましたが、履く機会がなかったので出品いたします。



写真を撮るために開封したのみで新品未使用品です。



付属で付いていた

・トートバッグ

・くつ下

・スリッパ



はつきません。

欲しい人はコメントしてください。



メインカラー···ホワイト



ニューバランス

NEWBALANCE

サンガチオ

サンガッチョ

にゅーず 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【日曜まで】via

SANGACIO/ヴィアサンガチオ/にゅ〜ず/スニーカー