『美品 定番 ルイヴィトン ダミエ 小銭入れ コインケース ポシェットクレ 本物【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 30分に出品され03月10日 18時 30分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品はAランクの商品です。



N 新品又は未使用と思われる品

S 未使用に近い品

SA 極美品

A 美品

AB 一般的な中古の品

B ややダメージの多い品

C ダメージが多く全体的に状態の良くない品



※ランクは私の主観でつけております。

個人差がございますので参考程度にお考え下さい。





ルイヴィトンの定番のデザインで大人気のポシェット・クレです。





私の出品物は古物許可証が必要な古物市場より仕入れた商品です。鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。





【サイズ】

約11.5㎝×6.5㎝



【購入先】

古物市場（業者オークション）



【製造番号】

CA0979



【付属品】

なし





【状態】

外側 A

目立つようなダメージはございません。多少小傷や金具に擦れなど見られるものの使用感は少なめで全体的に綺麗な状態です。

ファスナーも不具合なく開閉もスムーズです。



内側 A

目立つようなダメージはございません。多少汚れは見られるものの使用感は少なめで全体的に綺麗な状態です。

まだまだ末長くご愛用いただけると思います。





万が一偽物だった場合や明らかに写真と違う商品が届いた場合は全額返金致しますのでご安心下さい。



撮影用に付属品が写っている事がございますがお送りするのは説明文の【付属品】に記載のあるもののみとなります。



商品の状態は写真又は【状態】の欄に記載しておりますがミリ単位のダメージまで全てを完璧にお伝えする事は困難ですので細かい方はご購入をご遠慮下さい。また匂いに関しましても気になる場合は記載致しますが個人差が大きく判断も難しいため、匂いが気になる方はご購入をご遠慮下さい。



定番のモノグラムやダミエやエピから高価なアンプラントやマヒナまで人気のジッピーウォレットやサラ、コインケースなど小物を中心に出品しておりますので宜しければご覧下さい。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 美品

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