『【2468】CHANEL ✴︎ シャネル タイムレスクラシック ロングウォレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 17時 55分に出品され03月14日 17時 55分に終了予定です。即決価格は58,880円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャネル
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¥ 16720
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¥ 11000
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¥ 9814
ルイフェロー ハンカチ 他 計４枚
¥ 5399999
落札価格58880円
835 入札履歴
終了
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