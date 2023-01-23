『【2468】CHANEL ✴︎ シャネル タイムレスクラシック ロングウォレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 17時 55分に出品され03月14日 17時 55分に終了予定です。即決価格は58,880円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ━━━━━━━━━━━━━━━━━

☆鑑定済み正規品｜美品｜Aランク☆

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＼＼付属品完備／／

ファスナートップが金具になった新モデルのタイムレスクラシック

クロスボディに出来る当ショップのオリジナルアタッチメントをお付けします。

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- DITAIL - 商品詳細

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【ブランド】CHANEL シャネル

【ライン】クラシックマトラッセ

【素材】ラムスキン

【カラー】ブラックx ゴールド金具x ボルトー内装

【型番】 AP0241

【生産国】MADE IN ITALY

【参考価格】¥214,500

【サイズ】縦：約10.5cm 横：約20cm マチ：約3.5cm

※若干の誤差はご了承ください。

【仕様】スナップボタン開閉式：／札入れx 2 ファスナー開閉式小銭入x 1／オープンポケットx 3／カードポケッx 12

【付属品】専用BOX ／Gカード／ケアカード／カメリア＆リボン

【シリアルNO】シール有 No：28579993

【購入元】業者専門のブランドオークション

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- CONDITION - コンディション

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ランクA：美品／使用感の少ない綺麗な状態

◉外装： 角スレ補修済み 微少なスレ

◉内装：コイン汚れ小(クリーニング済み)



＊付属品はコンディションに含まれません。

＊消臭・簡易クリーニング・保湿ケアをしてお届け致します。



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-NOTICE - 注意事項

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⚠併売の為、他で先に売れた場合は大変恐縮ですがご購入をキャンセルさせて頂く場合がございます事、ご了承ください。



⚠ お客様都合による返品は承っておりませんので、画像をよくご確認の上、気になる点については購入前に必ずお問い合わせください。



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#CHANEL #シャネル #マトラッセ #クラシックフラップ #ラムスキン #長財布 #ロングウォレット # フラップウォレット #ブラック #希少 #レア

［11/18｜YO00074］ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【2468】CHANEL

✴︎

シャネル

タイムレスクラシック

ロングウォレット