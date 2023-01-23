『バブアー ビデイル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 08分に出品され03月23日 01時 08分に終了予定です。即決価格は14,575円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



こちらは自身がバブアーの直営店での購入品になります。

イングランドメイドです。



数回着用のみの綺麗な品になります。



サイズ C36 91cm



カラー カーキ



身幅55cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バブアー ビデイル