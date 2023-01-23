『タムロン SP 150-600 VC EFマウント【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 47分に出品され03月06日 02時 47分に終了予定です。即決価格は36,250円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 TAMRON タムロン SP 150-600mm F/S-6.3 DiVC USD Canon EFマウント レンズフード付属 A011E フルサイズ対応 レンズ



α7IIIで使用しておりました。

最後に作例を追加させて頂きましたので、ご覧いただけますと幸いです。



ご覧いただきありがとうございます♪



商品内容)

画像に写っているものが全てです。

本体、レンズキャップ、レンズフード





レンズ内部

チリ小（撮影影響無し）





機能

[正常]

AF正常、ピントリング、フォーカスリング、スムーズです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: タムロン