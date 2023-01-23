『カシマックス フレームプロテクター【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 14時 47分に出品され03月27日 14時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
ZIPP 303 FIRECREST TU
¥ 36000
QUARQ DFOUR パワーメーター
¥ 24640
VIVALO ピストフレーム
¥ 9750
SHIMANO(シマノ)SPD-SL ペダル ULTEGRA PD-R8000
¥ 7800
Shimano アルテグラブレーキ
¥ 9750
プロロゴ DIMENSION NACK 希少 ホワイト カーボンレール
¥ 10608
【新品未使用品・対策品】TREK Aeolus RSL VR-C 380/90
¥ 28111
プロロゴ ディメンションCPC TIROXサドル
¥ 9360
whisky.co rd7 carbon fork
¥ 17850
ジャンク ビアンキオルトレXR1 フレーム その他おまけ
¥ 10140
SHIMANO fc-9000 170mm 52-36t
¥ 14000
AGILEST FAST(アジリスト ファスト) クリンチャータイヤ 28C
¥ 7799
GRX FC-RX810-1 170mm 42tクランクセット
¥ 10400
美品!! peloton プロトン フレーム size535 ピスト 競輪njs
¥ 42500
☆パナソニック電動自転車バッテリー NKY451B02B新品未開封
¥ 18308
Roval Rapide ROAD BER
¥ 17500
【訳あり】ICAN エアロカーボンホイール 50mm クリンチャー 前後セット
¥ 9880
新品 プロ(PRO)ステム 100mm 31.8mm 10° 1-1/8
¥ 7722
落札価格10400円
133 入札履歴
終了
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