『✨極美品✨MICHEALKORS マイケルコース ショルダー チェーン PVC【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 01時 55分に出品され04月22日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▪️ブランド マイケルコース



▪️アイテム ショルダーバッグ



▪️サイズ表記

横 約21cm

縦 約14cm

マチ 約6cm



▪️カラー ブラウン

​



▪️状態

写真のように小傷などがありますが、美観を損ねる大きなダメージはみられず快適にご使用いただけます。



▪️備考▪️ ・ヴィンテージ品、USED品になります。 目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願いいたします。 写真の追加はご遠慮なくお申し出ください。

・お値引き交渉させていただきますので、お気軽にコメントにてお伝えください(^^) ・万が一コピー商品、不備がありましたら返品対応させていただきますので、必ず評価前にコメントお願いいたします。



また、イメージが違ったなどの理由での返品は致し兼ねますので、購入前にご確認下さい。 お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！

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BG003-1MK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルマイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨極美品✨MICHEALKORS

マイケルコース

ショルダー

チェーン

PVC