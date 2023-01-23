『廃盤 BILLVAN 別珍 ベロアスカジャン リバーシブル キルティング 40【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 21時 07分に出品され03月19日 21時 07分に終了予定です。即決価格は13,700円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 40



着丈襟下から62.5身幅54肩幅ラグラン袖丈脇下から51



コンディション



Vintage used,

使用感はございますが目立ったダメージございません



カラー



ネイビー NAVY

リブ アイボリー クリーム



富士山 japan 龍 鷹 シルバー ベトジャン



アメカジやバイカーの方にはとても合わせやすいですし、スキニーやカーゴパンツなどボトムスを選ばずにコーディネートできます。女性の方へもオススメな一着です。是非、ご検討下さい。



東洋エンタープライズ 港商 スカジャン ヴィンテージ トイズマッコイ ヒューストン ワコマリア サプール トウヨウエンタープライズ フライトジャケット インディアンモーターサイクル トーヨー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テーラートウヨウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 廃盤

BILLVAN

別珍

ベロアスカジャン

リバーシブル キルティング

40