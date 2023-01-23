『JBL TUNE 770NC【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 04時 23分に出品され04月17日 04時 23分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用機会がほとんどありませんでしたので出品します。



箱は健在、

ケーブル（未使用）と説明書がございます。

音はさすがJBL、たいへん良かったです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジェイビーエル