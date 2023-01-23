『【✨極美品✨】TOUS Amayaツイード ミニ ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 42分に出品され03月20日 16時 42分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOUS DAYS トウス ピンク Amayaツイード ミニ ショルダーバッグ レディース



TOUS Amayaコレクション、メタリックピンクのビニールレザー製ミニショルダーバッグ。ツイードのアクセント。パーソナライズされたペールゴールドカラーのアップリケ付き。マグネットボタン開閉式、内部コンパートメントはファスナー開閉式。取り外し可能でアジャスター付きのクロスボディストラップ、トップハンドル。ファスナー開閉式の内ポケット。外側にフラットなポケット。

ピンクで可愛くて状態もとってもキレイで極美品となります✨



※お値引き不可での販売となっておりますのでご了承下さい。



●定価

約2万



●状態

目立った傷や汚れはなし



●サイズ

横：約18cm

高さ：約14.5cm

マチ：11cm

ショルダー長さ：約120㎝



●カラー

ピンク ブラック



●素材

PVC



●発送方法

なるべく早く商品が到着できますようヤマト運輸で発送致します。



中古品となりますので写真をご覧いただき、ご了承の上でのご購入をご検討下さいます様よろしくお願い申し上げます。



古物商許可証の認可を得てお取引をさせていただいております。

万が一コピー商品又は偽物だった場合は返品・返金対応致します。



愛知県公安委員会 古物商許可証

第 542542407900 号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トウス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【✨極美品✨】TOUS Amayaツイード ミニ ショルダーバッグ