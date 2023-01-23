『TAMRON 17-70mm F2.8 Di Ⅲ-A VC RXD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 25分に出品され04月02日 02時 25分に終了予定です。即決価格は33,580円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAMRON 17-70mm F2.8 Di Ⅲ-A VC RXDです。

2021年年末に、ヨドバシカメラで購入しました。



旅行などで使用しておりました。

α6000のボディにずっと付けていました。

使用回数は15回ほどです。



開封直後に、レンズにプロテクターを付け、α6000に装着後、ずっと付けっぱなしで使用しておりました。

プロテクター：Marumi(マルミ光機) 67mm EXUSレンズプロテクト Mark2



そのため、レンズ装甲にはやや汚れが見られますが、レンズの中はきれいな状態です。

プロテクターにも目立った傷は見られません。

動作確認済みです。

プロテクターもお付けします。



レンズの確認はあくまでも素人目でございます。

中古品であることに、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。



商品送付物

TAMRON 17-70mm F2.8 Di Ⅲ-A VC RXD

Marumi(マルミ光機) 67mm EXUSレンズプロテクト Mark2（外箱なし、レンズに装着状態）



どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: タムロン