『nagonstans layered hooded-shirt【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 25分に出品され03月29日 23時 25分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナゴンスタンス

レイヤードフード シャツ



カラー

ブラック



サイズ

Mサイズ



3回程度着用しました。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナゴンスタンス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ nagonstans

layered

hooded-shirt