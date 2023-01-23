『ヘッドホン SONY MDR-CD900ST【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 02時 04分に出品され04月21日 02時 04分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、まったく使用せず自宅保管していたものです。



特に傷や汚れ等はなく、とても綺麗な状態です。とはいえ、中古品になりますので、ご理解のある方にお譲りしたく存じます。

箱もついてます。



機能確認実施済みです。



SONY MDR-CD900ST



HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS: NO WIRELESS

color: BLACK

コードレス種類: ワイヤード

ドライバーユニット: ダイナミック

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

プラグ種類: ステレオ標準

ヘッドセット属性: ヘッドホン

ヘッドホン種類: 密閉型HP

伝送種類: ワイヤードアナログ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー